В Омск прибыла спецтехника для ремонта контактной сети за 17 млн рублей из Беларуси

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омск прибыла новая техника для ремонта контактной сети из Беларуси — два гидравлических автоподъемника на базе МАЗа. Автомобили пополнили парк спецтехники муниципального предприятия «Электрический транспорт».

— Водители, перегонявшие машины из Витебска, довольны неприхотливостью и комфортабельностью белорусских грузовиков. Уверен, при ремонте контактных сетей с использованием этой техники, нареканий тоже не будет, — отметил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

По словам градоначальника, стоимость одного автомобиля составила около 17 миллионов рублей. Их комплектация соответствует особым пожеланием специалистов омского электротранспорта.

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