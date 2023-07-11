Экс-замруководителя омского МФЦ пойдет под суд за взятку в 350 тыс. рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замруководителя БУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Мужчине обвиняют в получении крупной взятки от индивидуального предпринимателя.

26 декабря 2022 года фигурант дела получил взятку в размере 350 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за заключение с ним договоров на выполнение электромонтажных и иных работ без проведения конкурса, а также за беспроблемную их приемку.

Вину в совершении преступления бывший замруководителя МФЦ признал лишь частично. На его автомобиль стоимостью 1 миллион рублей по ходатайству следствия был арестован. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

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