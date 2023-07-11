Памятник основателю Омска Ивану Бухгольцу откроют в День города

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Памятник основателю Омской крепости Ивану Бухгольцу откроют в День города, до которого осталось меньше месяца. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Сейчас в мастерской скульптора Михаила Минина в Екатеринбурге идут финальные работы по сборке монумента. Бронзовый памятник в ближайшее время установят на смотровой площадке в районе дома № 10/1 по Иртышской набережной.

— Безусловно, одним из главных Дня города станет открытие первого в Омске конного памятника. В эти дни в Екатеринбурге ведется финальная сборка монумента. Скульптор Михаил Павлович Минин следит за процессом лично, — написал в своем-телеграм канале градоначальник.

Напомним, памятник Ивану Бухгольцу создают на средства мецената — ГК «Титан». Стоимость бронзового монумента составляет 30 миллионов рублей.

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