Омская мэрия объявила повторный аукцион на аренду участка под парковку на Арктической

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент архитектуры и градостроительства объявил повторный аукцион на аренду земельного участка под размещение парковки. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявки.

Согласно конкурсной документации, земельный участок площадью 1359 кв. м., расположенный по улице Арктической в Центральном округе, может быть использован под создание как бесплатной, так и платной парковки. Начальный размер арендной платы — 304,7 тыс. рублей в год. Шаг аукциона — 9,14 тыс. рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 152,35 тыс. рублей. Договор аренды рассчитан на 5 лет.

Прием заявок и пакета документов на участие в аукционе стартовал сегодня, 11 июля, и продолжится до 9 августа. Торги пройдут в электронной форме на площадке РТС-тендер. Победитель станет известен 14 августа.

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