Незаконным свалкам – нет!

В прошлом году сотрудники Управлением Россельхознадзора по Омской области обнаружили свалки на трех земельных участках сельхозначения общей площадью 5 га возле деревень Тумановка, Виноградовка и Красный Цвет Москаленского района. Администрация Тумановского сельского поселения была проинформирована о необходимости их ликвидировать, что и было сделано прошлым летом. В итоге земли ввели в сельскохозяйственный оборот и они снова стали пригодны для использования по целевому назначению.

По информации Управления на территории Омской области с 2017 года было выявлено 197 свалок на землях сельхозназначения общей площадью более 420 га. 50 свалок площадью порядка 62 га было ликвидировано, по 63 Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также было выдано 10 предписаний, вынесено 11 постановлений об административных правонарушениях, связанных с несанкционированным размещением мусора.