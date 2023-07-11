«Меркурий» обнаружил незаконное молоко

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области установили, что за июнь этого года на площадке омского ИП Маркиной Ю.А. уполномоченным лицом введено в оборот более 75 000 литров молока пастеризованного м.д.ж. 2,5% неизвестного происхождения. Это обнаружилось при оформлении производственной транзакции в ФГИС ВетИС компоненте «Меркурий». Чтобы не допустить молочную продукцию неизвестного происхождения в дальнейший оборот уполномоченному лицу были аннулированы реквизиты доступа в ФГИС ВетИС компоненте «Ветис. Паспорт». Также Управлением Россельхознадзора по Омской области предпринимателю выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и подготовлены материалы для проведения профилактического визита.