Виталий Хоценко: в Омской области отремонтировали дорогу Горьковское-Калачинск-Оконешниково

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области подрядчик завершил ремонтные работы на 6-километровом участке автодороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково в Калачинском районе. Дорогу привели в порядок на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

— Подрядная организация ООО «Сиброс» на участке с 46 по 52 км выполнила работы по фрезерованию, устранению пучин, устройству основания ровика уширения, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, укреплению основания методом холодного ресайклинга, устройству выравнивающего слоя, устройству верхнего слоя, также на объекте установили новые дорожные знаки и нанесли дорожную разметку, — рассказал Хоценко.

Сейчас идут работы и на другом участке дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково — с 58 по 64 км. Там подрядчик в лице АО «Новосибирскавтодор» уже выполнил работы по фрезерованию, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси и ровика уширения, устранению пучин, а также по устройству выравнивающего слоя. Совсем скоро на этом участке трассы дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, нанесут дорожную разметку, установят сигнальные столбики и дорожные знаки. На данный момент строительная готовность участка с 58 по 64 км составляет 57%.

Отметим, глава Омской области Виталий Хоценко еженедельно лично инспектирует ход работ на дорогах региона и встречается с представителями подрядных организации. В 2023 году в Омске и области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, будут отремонтированы 150 километров дорог. Так, в областном центре в этом году приведут в порядок дороги по улицам Интернациональной, Петра Осминина, Романенко, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Будеркина, Серова, Вавилова, Бородина, а также по дублеру улицы Волгоградской.