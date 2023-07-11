Сергей Шелест призвал омичей следить за самочувствием

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Следить за самочувствием омичей призвал мэр Омска Сергей Шелест. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
- Нас ждёт очень жаркая погода. В связи с этим призываю всех внимательно следить за своим самочувствием. Берегите себя и своих близких, - уточнил градоначальник.
Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение температуры до +40 градусов. Погода стабилизируется лишь к концу недели.
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