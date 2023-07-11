Виталий Хоценко сообщил о частичном завершении ремонта дороги в Калачинском районе Омской области

Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном»
О частичном завершении ремонта дороги в Калачинском районе Омской области сообщил ври губернатора региона Виталий Хоценко.
- Завершился ремонт дороги Горьковское – Калачинск – Оконешниково на участке с 46 по 52 км. Все работы выполнили в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - написал руководитель в своем телеграм-канале.
В 57% готовности оценивается участок с 58 по 64 км . В ближайшее время здесь уложат верхний слой асфальта, нанесут разметку и установят знаки.
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