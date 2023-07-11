Валерий Петраков сменил Сергея Новикова на посту президента омского клуба «Иртыш»

Фото: минспорта Омской области

На посту президента омского клуба «Иртыш» Валерий Петраков сменил Сергея Новикова. Об этом сообщает региональный Минспорта.

Новый игровой сезон у футболистов начнется уже на этой неделе. 16 июля пройдет первый выездной матч против костромского «Спартака».

- Нашу команду ждет новый виток развития, и придать его может Валерий Петраков, при котором «Иртыш» заиграл по-другому. Именно наставник и станет руководителем клуба, - сообщили в спортивном ведомстве.

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