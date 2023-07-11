Омское отделение партии «Новые люди» поддержало Хоценко для участия в выборах губернатора

Фото: «Новые люди»

Для участия в выборах губернатора действующего временного главу Омской области Виталия Хоценко поддержало омское отделение партии «Новые люди».

10 июля состоялась конференция регионального отделения. В повестке заседания было несколько вопросов, касающихся итогов работы, планов на третий квартал и определения кандидатуры на выборы губернатора Омской области.

Как отмечает пресс-служба партии, в результате встречи «Новые люди» поддержали кандидатуру Виталия Хоценко для участия в выборах на пост главы региона.

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