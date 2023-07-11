К декабрю в Омской области появится новое министерство молодежной политики

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне стало известно, что к концу текущего года в Омске появится министерство по молодежной политике. О его создании было объявлено еще в апреле 2023 года. Сейчас, видимо, решаются бюрократические и кадровые вопросы. О запуске в декабре со ссылкой на минспорта сообщает «СуперОмск». Причем, отмечается, что инициатива по созданию отдельной структуры исходила от врио губерантора Омской области Виталия Хоценко.

– Вопрос о создании министерства по молодежной политике продвигается в соответствии с дорожной картой. Работа ведется. У нас поставлен срок, что мы должны все сделать к декабрю, – сообщил министр спорта Дмитрий Крикорьянц.

По задумке чиновников, ведомство должно направить все усилия на сокращение оттока молодых людей из Омской области.

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