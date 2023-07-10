В Омске нашли родителей 3-летней малышки, которая пришла одна в супермаркет

Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Сегодня, 10 июня, в 14:34 в полицию обратились сотрудники супермаркета, расположенного на улице Волочаевской. Они сообщили, что в магазин пришла 3-летняя девочка без сопровождения взрослых.
Малышка оказалась разговорчивой: она назвала свое имя, рассказала, сколько ей лет, как зовут маму и папу и что она ходит в детский сад.
Девочка рассказала, что мама оставила ее в машине и ушла за покупками. Малышке стало скучно, она выбралась из машины и пошла гулять.
Сотрудники полиции установили личности родителей. Ребенка передали отцу.
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