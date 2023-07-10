Из-за аномальной жары аттракционы в омском парке 30-летия ВЛКСМ будут работать 4 часа

Фото: 2ГИС

Завтра, 11 июля, на аттракционах в парке имени 30-летия ВЛКСМ можно будет прокатиться только с 17:00 до 21:00. Изменение графика работы связано с жарой.

По информации Обь-Иртышкого УГМС, завтра в Омской области воздух прогреется до +38 градусов. В среду и четверг омичей ждет +40 градусов.

Администрация парка советует посетителям избегать длительного нахождения под открытым воздействием солнечных лучей, чтобы не случилось теплового удара.

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