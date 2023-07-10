200 лифтов установят в 56 многоквартирных домах Омска

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
В56 многоквартирных домах Омска установят 200 лифтов. Об этом рассказали в областном правительстве.
Подъемное оборудование уже смонтировали к девятиэтажке на улице 10 лет Октября. В доме, которому больше 40 лет, старые лифты были изготовлены еще на Самаркандском заводе
- В мае после разработки и утверждения проекта в многоквартирном доме начались работы по демонтажу старого лифтового оборудования, а в начале июля комиссия проверила качество выполненной замены подъемных машин и подписала акты выполненных работ. В приемке участвовали представители управляющей компании, организации, которая обслуживает лифты, Фонда капремонта, подрядной организации, а также жильцы дома, — рассказали в региональном правительстве.
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