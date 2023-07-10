ООО «Арт Ремстрой» отремонтирует путепровод в Калачинске Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Путепровод в Калачинске Омской области отремонтирует ООО «Арт Ремстрой». Об этом сообщает региональное правительство.

Стоимость выполнения работ на объекте, которую предложил подрядчик, составила 82 млн рублей. Приступить к исполнению компания должна сразу же после заключения контракта.

Отметим, что к 15 октября 2024 года строителям предстоит установить новые дорожные знаки, заменить перила, сделать гидроизоляцию, смонтировать асфальт, тротуары и восстановить деформационные швы.

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