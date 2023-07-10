Омичи-вахтовики оставили в Омске 13,1 млрд рублей НДФЛ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске 13,1 млрд рублей НДФЛ оставили омичи-вахтовики. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

Специалисты ведомства проанализировали сведения о доходах за 2022 год. Под руку налоговиков попались налог на доходы физлиц уехавших и «маятниковых» мигрантов.

Так, больше 126 тысяч жителей города региона получили доходы в виде заработной платы за пределами региона. Сумма НДФЛ, уплаченная за пределами области, составила 13,1 млрд рублей. Чаще всего омичи ездят в Москву и область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Санкт-Петербург.

В Омске же из других регионов в 2022 году приезжали почти 26 тысяч человек.

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