Школьные и студенческие экодружины очистят омские озера от мусора

Общественная организация «Экологический центр» запустила проект «Волонтерское движение в защиту озер». Активисты организовали школьные экологические дружины, которые до конца лета проведут уборку популярных у омичей городских водоемов. Проект, в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», поддержал и Омский НПЗ.

Первая акция прошла на озере Соленое. В планах экоактивистов уборка еще двух популярных мест отдыха омичей —озера Круглого и Чередового. В уборке приняли участие более 30 школьников и студентов. Активисты собрали десятки мешков мусора и растительных отходов.

«Омские общественники активно включаются в природоохранную деятельность. Важно, что крупнейшее предприятие региона, Омский НПЗ, оказывает поддержку экологических инициатив активных горожан. Когда промышленность и общественность объединяются для сохранения экологической среды, это имеет положительный эффект. В результате с каждой такой акцией жизнь в регионе становится лучше и комфортнее», — сказал министр природных ресурсов Омской области Илья Лобов.

Экодружины будут проводить подобные акции все лето, выезжая на озере еженедельно. еженедельные выезды для уборки прибрежных территорий. Планируется и контролировать чистоту озерной воды, отсылая пробы на проверку в ОмГАУ. По словам гендиректора Омского НПЗ Олега Белявского, предприятие поддерживает социальные и экологические инициативы омичей независимо от их масштаба.

«В этом году победителями грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» стали авторы 13 проектов. Нашу задачу мы видим в том, чтобы помочь активистам и неравнодушным жителям в реализации социальных проектов, которые повышают качество жизни омичей и открывают для города новые перспективы», — отметил Олег Белявский.

Сотрудники предприятия и сами участвуют в экоакциях. Весной этого года волонтеры ОНПЗ высадили в Советском парке липовую аллею.

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