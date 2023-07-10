Пожарные тушат двухквартирый дом в Порт-Артуре на окраине Омска

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Порт-Артуре на окраине Омска двухквартирый дом тушат пожарные. Об этом сообщает региональное МЧС.

- В 11:17 поступило сообщение о пожаре на улице Московской. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горит 2-квартирынй частный дом, - уточняют в ведомстве.

На месте ЧП работают 7 пожарный расчетов и 35 человек личного состава. Предварительная площадь пожара 100 квадратных метров.

Между тем, спасателям удалось ликвидировать открытое горение в 12.10. Из соседнего гаража вытащили два автомобиля. МЧС продолжает ликвидацию последствий огня.

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