Иван Евстифеев займет место сенатора Елены Мизулиной в Совфеде от Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Место сенатора Елены Мизулиной в Совфеде от Омской области займет Иван Евстифеев. Об этом сообщает «Город55».

По информации источников издания, именно бывший федеральный инспектор по Омской области может претендовать на кресло сенатора, так как имеет связи в Москве, а также крепкие отношения с омской элитой.

Напомним, что после работы в Омске Евстифеев переехал в Краснодарский край в качестве замглавы администрации федеральной территории «Сириус».

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