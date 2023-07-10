Tele2 улучшила покрытие в спальных районах и на дачах

Фото: Tele2.

За счет модернизации инфраструктуры удалось увеличить пропускную способность сети и сохранить для клиентов хорошую скорость передачи данных.

Специалисты оператора изменили высоту подвеса антенн и провели точную настройку углов их наклона, а также разместили на базовых станциях дополнительное оборудование. Это позволило расширить зону обслуживания базовых станций и повысить скорость мобильного интернета.

На правом берегу Tele2 улучшила покрытие в городке Нефтяников, включая жилые дома и территорию Омского государственного технического университета, в микрорайоне Береговом и одноименном садовом товариществе. Также сеть модернизировали в микрорайонах Чкаловском, Заозерном, Привокзальном, Загородном, Черемушки, Московка-2 и в районе улиц Ипподромской, Романенко, Всеволода Иванова. На левом берегу оператор ускорил мобильный интернет в 11-м и 12-м микрорайонах, а также в частном секторе на улице Островской 3-й.

Улучшения часто требуются после строительства зданий, которые препятствуют проникновению сигнала. С начала года Tele2 провела точную настройку углов поворота и наклона антенн на 400 базовых станциях Омска. Большую часть настроек выполнил программный робот-скрипт: это внутренняя разработка Tele2, которая позволяет менять углы наклона антенн удаленно.

Олег Гильбурд, директор филиала Tele2 в Омской области:

«За год потребление мобильного интернета в Омске выросло более чем на 20%. Чтобы сохранить комфортную для клиентов скорость, мы увеличиваем емкость сети в местах с высоким трафиком. Например, в этом году мы «прокачали» сеть в районе железнодорожного вокзала, а также в пригороде Омска – на разъезде Петрушенко, где находится много садовых товариществ».

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