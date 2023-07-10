В Омске 12 июля состоится первый региональный форум гражданских инициатив «Решают люди»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске в среду, 12 июля, в областном Конгресс-холле пройдет первый региональный форум гражданских инициатив «Решают люди».

Главная цель форума — научить жителей Омской области качественно делать проекты, которые в дальнейшем превратятся в реальные новые объекты инфраструктуры: детские площадки, парки и скверы.

В одном месте, чтобы пройти курс обучения технологиям проектной деятельности и командной работы на примерах реальных проектов под руководством ведущих федеральных экспертов, соберутся свыше 300 активистов (жители, общественники, представители местных администрации) из Омска и всех 32 муниципальных районов области.

На форуме с помощью опытных тренеров команды участников доведут свои идеи до готовых проектов. Лучшие проекты смогут претендовать на финансирование из бюджета на их реализацию.

Отметим, в Омской области по решению главы региона Виталия Хоценко в 2024 году будет существенно расширена практика инициативного бюджетирования. В нее планируют включить проекты проекты в сфере дорожной деятельности, организации уличного освещения и благоустройства территорий школ и детских садов.

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