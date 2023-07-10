Аренда муниципальных земель и имущества принесла 1 млрд рублей в местные бюджеты Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году доходы от аренды муниципальных земель и имущества принесли около 1 миллиарда рублей в бюджеты районов области и Омска. Это стало возможно благодаря ряду мероприятий, направленных на повышение эффективности использования муниципального имущества, которые проводят на территории региона.

Так, поступления от сдачи в аренду муниципальных земель и имущества в бюджет Омска выросли на 36% по сравнению с 2021 годом.

Муниципальные районы Омской области получили на 13% больше. Наибольший рост поступление отмечается в Москаленском, Павлоградском, Нововаршавском, Калачинском, Полтавском, Русско-Полянском и Шербакульском районах.

Отметим, вовлечение в экономический оборот муниципального имущества — один из приоритетов финасново-бюджетной политики Омской области, обозначенных врио губернатора Виталием Хоценко.

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