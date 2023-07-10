Из Омского аэропорта задержали рейсы в Екатеринбург и Сочи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки двух рейсов из Омского аэропорта — в Сочи («Аэрофлот») и в Екатеринбург (Red Wings). Первый должен был вылететь из Омска в 7:20, а второй — в 9:30. Вылета в пункты назначения сейчас ожидают 240 пассажиров, из которых 26 детей.

Надзорное ведомство проверит, соблюдаются ли права пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся им при задержке рейса.

— В период с 17:00 до 18:00 местного времени на первом этаже здания аэропорта состоится выездной прием граждан. Также в случае нарушения прав в период ожидания рейсов пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7-913-921-70-00, — сообщили в пресс-службе омской транспортной прокуратуры.

Отметим, сегодня ночью, 10 июля, в Омск с задержкой прибыл рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга. Самолет должен был приземлиться еще в воскресенье в 22:30, а в итоге приземлился в Омском аэропорту сегодня в 02:30

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