Средний размер ипотечного кредита в Омской области составил 3,18 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики РИА «Новости» составили рейтинг российских регионов по развитию ипотеки за 12 месяцев — с мая 2022 года по июнь 2023 года. Омская область заняла в нем 34-е место.

Как следует из результатов исследования, за прошлый год в России банки выдали 1,5 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму в 5,6 триллионов рублей. Примечательно, что это больше, чем суммарный объем ипотечного рынка с 2010 по 2017 годы, но при этом лишь немного уступает рекорду, поставленному в 2021 году.

Первое место в рейтинге заняла Тыва. В республике за год ипотеку оформили 45 из 1000 жителей. Второе место досталось Тюменской области, где на 1000 жителей пришлось 37 кредитов. Третье и четвертое место у ЯНАО и ХМАО — 36 и 35 кредитов.

В число российских регионов, где ипотечное кредитования наименее развито, вошли: Ингушетия (2,4), Крым (5,6), Севастополь (7,1), Дагестан (7,9) и Кабардино-Балкария (11,8).

Омская область по развитию ипотеки оказалась на 34-м месте в России. За последние 12 месяцев ипотеку взял 21 из 1000 омичей. Этот показатель выше, чем в среднем по стране.

В первые пять месяцев 2023 года эксперты отмечают, что количество, выданных займов, выросло на 50,6% по сравнение с аналогичным периодом 2022 года. Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 3,18 миллиона рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru