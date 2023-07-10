Фестиваль современного искусства «Любинский. ART» в Омске посетили 30 тысяч омичей

Фото: пресс-служба минкульта Омской области.

Фестиваль современного искусства «Любинский. ART» в сквере им. Дзержинского в центре Омска посетили 30 тысяч человек. Мероприятие прошло в городе впервые.

Согласно концепции фестиваля, территория сквера была разделена на тематические зоны — «Мода будущего», «Художники и стрит-арт», «Музыка» и «Театр». В каждой из них участники знакомили омичей со своим творчеством.

Так, на площадке «Мода будущего» свои яркие коллекции представляли омские дизайнеры и театр мод «ОбраZ». Там же работал маркет одежды. На площадке «Художники и стрит-арт» граффитисты рисовали большие полотна, посвященные Омску. Работы будут экспонироваться во внутреннем дворике Центра «Эрмитаж-Сибирь».

На театральной площадке был представлен целый микс из постановок омских коллективов, мастер-классов, читок пьес, здесь работал иллюзионист и мимы.

Со сцен в сквере Дзержинского весь день звучал музыка: на главной сцене выступали омские группы, на второй — диджеи.

Отметим, проект «Любинский.Life» возник еще в 2018 году. С тех массовые мероприятия в центре города посетили десятки тысяч омичей.

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