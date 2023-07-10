Хоценко отправил в отставку министра цифрового развития Омской области Ключенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио губернатора Виталий Хоценко отправил в отставку министра цифрового развития и связи Омской области Андрея Ключенко. Об этом решении сегодня, 10 июля, сообщил глава региона.

Виталий Хоценко назвал причины, которые послужили причинами отставки министра самого самого молодого министерства.

— Причин много: ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и поручений, множественные вопросы со стороны правоохранительных органов, игнорирование запросов жителей. Такие люди нам в команде не нужны, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Напомним, на минувшей недели в министерстве цифрового развития и связи Омской области силовики провели обыски. По информации инсайдеров «КП-Омск», причиной обысков стало неисполнение госконтаркта на сумму более 600 миллионов рублей.

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