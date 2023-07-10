Фото: Елена УРМАНОВА

В Омской области в ближайшие три дня ожидается аномальная жара до +39 градусов. О том, какая будет погода в Омске и области с 10 по 13 июля, рассказали синоптики.

Так, сегодня, 10 июля, столбик термометра в дневные часы поднимется до +30...+35 градусов, без осадков. Во вторник, 11 июля, погода в Омске существенно не изменится — днем до +33...+38 градусов. А в среду, 12 июля, воздух на территории региона прогреется и вовсе до +39 градусов. При этом местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

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