250 компаний примут участие в ежегодной выставке «АгроОмск»

Фото: минсельхоз Омской области
В ежегодной выставке «АгроОмск» примут участие 250 компаний. Об этом сообщает региональный минсельхоз.
Мероприятие пройдет с 24 по 30 июля в парке на Королева. Главой тематикой в 2023 году станет импортозамещение.
Представители агропромышленного комплекса представят сельхозтехнику, собранную в Омской области, а местные производители – свою продукцию.
С 24 по 25 июля выставку смогут посетить специалисты АПК. С 26 по 30 июля ярмарка будет открыта для всех омичей и гостей города.
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