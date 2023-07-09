250 компаний примут участие в ежегодной выставке «АгроОмск»

Фото: минсельхоз Омской области

В ежегодной выставке «АгроОмск» примут участие 250 компаний. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Мероприятие пройдет с 24 по 30 июля в парке на Королева. Главой тематикой в 2023 году станет импортозамещение.

Представители агропромышленного комплекса представят сельхозтехнику, собранную в Омской области, а местные производители – свою продукцию.

С 24 по 25 июля выставку смогут посетить специалисты АПК. С 26 по 30 июля ярмарка будет открыта для всех омичей и гостей города.

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