Омская Госавтоинспекция подтвердила гибель водителя «Инфинити» на Красноярском тракте

Фото: омская Госавтоинспекция.

Омская Госавтоинспекция подтвердила, что в аварии на Красноярском тракте погиб водитель. Ранее эту информацию сообщали очевидцы.

- Сегодня в 13:20 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Инфинити» - мужчина 1983 года рождения - в районе пересечения Красноярского тракта с улицей Стрельникова не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на препятствие - световую опору. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, его пассажир - мужчина 1984 года рождения - доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - рассказали в ведомстве.

Свидетели происшествия запечатлели на видео, что трое парней в машине могли быть в состоянии наркотического опьянения.

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