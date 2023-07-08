Во время урагана в Омске были повалены несколько деревьев, некоторые - с корнем

Фото: соцсети.

Вечром 7 июля в Омске разбушевалась буря, а после прошел ливень. Омичи поделились видео и фото разрушений, оставшихся после ненастья.

Так в одном из дворов на улице Пушкина на припаркованный автомобиль упало дерево. На улице Декабристов из-за непогоды упало сразу несколько деревьев. В итоге пострадали автомобили.

Фото: соцсети.

Осадки не прекращались несколько часов. Улицы города оказались подтоплены. Например, по Ленина пешеходы передвигаются по колено в воде. Подземный переход на остановке общественного транспорта «Главпочтамт» был залит водой. Такая же ситуация и на других подземных объектах.

В вечерний «час пик» город встал в 10-балльные пробки. Коммунальщики экстренно перешли на усиленный режим работы.

Фото: соцсети.

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