В Омске оштрафовали водителя, который чуть не переехал детей на пешеходном переходе

Фото: скриншот видео, УМВД России по Омской области.

В омской полиции сообщили, что установили личность водителя, который, совершая обгон по встречной полосе, едва не наехал на детей, следующих по пешеходному переходу. Аварии чудом удалось избежать. Момент нарушения попал на видеорегистратор автомобиля, который и обгонял нарушитель.

- В отношении мужчины 1984 года рождения заведено административное делопроизводство по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения». Водителю назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 5 000 рублей, - сообщили правоохранители.

В социальных сетях, куда попало видео, комментаторы были слишкому возмущены мягким наказанием для водителя.

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