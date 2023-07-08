После ливня городские службы Омска откачали за ночь 900 кубометров воды

Фото: соцсети.

После проливного ливня в Омске, когда весь город стоял по колено в воде, городские власти отчитались о том, как боролись с последствиями.

- В аварийно-диспетчерские службы коммунальных предприятий и единую диспетчерскую службу города поступило более 500 обращений омичей о затоплении или отключении электроснабжения. Аварийные и дежурные бригады работали в течение минувшего вечера и ночи, все затопления территорий общего пользования, подземных переходов и отключения объектов электроснабжения были устранены, сегодня продолжаются работы по подключению светофоров, - рассказали в пресс-службе администрации.

Также «Транссигнал» отчитался о 59 заявках по отключенным светофорным объектам. 49 из них бригады отработали в ночное время, оставшиеся светофоры будут отремонтированы сегодня днем.

- Из-за отключения тяговой подстанции и затопления трамвайных путей было временно приостановлено движение трамваев. На данный момент движение трамваев по всем направлениям восстановлено, - добавили в ведомстве.

Порывистый ветер во время ливня повалил 11 деревьев, с дорог и тротуаров они были убраны, во дворах будут вывезены управляющими компаниями в ближайшее время. С раннего утра службы благоустройства города приступили к уборке последствий непогоды: мусора, сухих веток и грязи.

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