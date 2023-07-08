Экс-директор аэропорта «Омск-Федоровка» сообщил, что БРИКС обсуждает вопросы проекта «73 меридиан»

Фото: YouTube.

Бывший директор аэропорта «Омск-Федоровка» сообщил, что сейчас в БРИКС всерьез взялись за обсуждение проекта «73 меридиан». Китай и Индия в связи с изменившейся геополитической обстановкой ищут новые транзитные пути.

- Сегодня М73 продолжает приобретать иные контуры, вытекающие из меняющейся геополитической ситуации в мире. Говорить про значимые региональные проекты с привязкой лишь только к региону, а тем более только городу Омску - не очень-то дальновидно. Изменение точек притяжения в мире, образование стран мировых содружеств, полная смена мировых финансов, валют, приоритетов, ключевых игроков - вот то немногое, что нами следует, как минимум, понимать при упоминании того или иного значимого проекта. М73 - не исключение. Именно поэтому мне с группой товарищей пока удаётся включать этот проект в ту или иную повестку бриксовских дебатов и обсуждений. Начаты непосредственные обсуждения с представителями Индии и Китая относительно участия в проекте М73, - сообщил источник.

Об итогах переговоров спикер пообещал сообщить дополнительно.

Напомним, «73 меридиан» направлен на создание мультимодального транспортного коридора, связывающего Северный Ледовитый и Индийский океаны (а также восток и запад нашей страны), и образование «зоны новой индустриализации», охватывающей четыре российских региона, страны Центральной Азии, Китай, Пакистан, Афганистан и Индию.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru