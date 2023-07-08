Семья Виталия Хоценко поздравила омичей с Днем любви и верности

Фото: телеграм-канал врио губернатора.

8 июля в День семьи, любви и верности врио губернатора Омской области Виталий Хоценко опубликовал в своем телеграм-канале праздничное поздравление. А также фотографию в окрущении своей многодетной семьей.

- Супружеская верность, любовь, доверие и взаимоуважение, забота о детях и пожилых — это ценности, на которых держатся все счастливые семьи независимо от вероисповедания. Крепкая и дружная семья — опора нашей великой многонациональной России, – отметил Хоценко.

Омичам врио губернатора пожелал гармонии и уюта в каждом доме, а также беречь своих родных и близких. Отметим, праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года.

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