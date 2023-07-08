Впервые за 9 лет: В Омске сменился руководитель Росздравнадзора

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омске впервые за 9 лет состоялась смена руководителя Росздравнадзора, сообщает «Супер Омск». С 2014 года ведомство возглавлял Георгий Третьяков, а теперь - Марина Видеман.
На сайте ведомства она значится заместителем руководителя, но, как сообщает источник, уже работает в статусе и.о.
Руководителем ведомства Видеман была назначена 6 июля 2023 года.
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