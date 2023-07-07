Мэр Сергей Шелест контролирует ликвидацию последствий бушевавшей непогоды в Омске

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Затопленные улицы, подземные переходы, неработающие светофоры, а также выломанные с корнем деревья - всё это итоги непогоды, которая бушевала 7 июля в Омске. По распоряжению мэра Сергея Шелеста дорожно-коммунальные службы оперативно приступили к устранению последствий шквалистого ветра и ливневых дождей.

- Для устранения последствий непогоды задействована вся техника дорожно-коммунальных служб города. На откачке воды работают 10 АС-бочек Управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также иные специализированные машины. В подземных переходах подключены насосы, - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Специалисты «Транссигнала» сейчас настраивают работу светофоров. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.

О промежуточных итогах по устранению последствий непогоды мэр Сергей Шелест докладывает главе региона Виталию Хоценко. Региональное правительство направило имеющиеся ресурсы для помощи городским службам.

Между тем, синоптики прогнозируют возвращение ливня. В первой половине ночи 8 июля в областном центре возможны сильные осадки в виде проливных дождей.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, - сообщают спасатели.

В свою очередь Сергей Шелест просит омичей беречь себя и не выходить из дома без особой надобности. А при возникновении чрезвычайных ситуаций и аварий лучше оперативно сообщать дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам:

- 01, с мобильного «101»;

- (3812) 25-83-26;

- (3812) 44-91-00;

- 78-78-78.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru