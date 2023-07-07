Омских автолюбителей штрафуют за парковку возле новых остановок для маршруток

Фото: пресс-центр администрации города Омска

Омичи, видимо, еще не привыкли к новым остановкам для маршруток на улицах Фрунзе, Булатова и Жукова. Автолюбители будто продолжают парковаться в привычных местах – рядом с недавно появившимися остановками и в заездных карманах, игнорируя запрещающие знаки.

Сегодня, 7 июля, в центре города ГИБДД и департамент транспорта провели первый совместный рейд, чтобы выявить нарушителей, оставляющих свои автомобили в неположенных местах.

Так, на улице Фрунзе за один рейд были оштрафованы 10 автомобилистов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, такие рейды собираются проводить регулярно.

– Остановка запрещена ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных разметками 1.17.1 и 1.17.2, а при ее отсутствии — от указателя места остановки. Ответственность за данное нарушение предусматривает штраф в размере 1000 рублей, – сообщил заместитель главы ОГИБДД омского УМВД Илья Троян.

Если же владельца автомобиля на месте не окажется, транспортное средство может быть отправлено на штрафстоянку.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru