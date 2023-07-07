Мэр Сергей Шелест бросил все силы на устранение последствий ливня в Омске

Фото: Владимир Казионов

На устранение последствий ливня в Омске бросил все силы мэр Сергей Шелест. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Дорожная техника, специалисты профильных коммунальных служб задействованы в работе.

На откачке воды работают 10 АС-бочек Управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также иные специализированные машины. В подземных переходах подключены насосы. Все силы «Транссигнала» направлены на ремонт и восстановление работы светофоров, - уточняет градоначальник.

Шелест также подчеркивает, что в ночь, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, будут привлечены дополнительные аварийные бригады.

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