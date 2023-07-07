Омск встал в 10-балльные пробки из-за мощного ливня

Фото: Яндекс.Карты

Пятничным вечером, 7 июля, Омск окутал хаос. Помимо бушующей непогоды, город встал в 10 балльные пробки.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», ситуация на дорогах города, особенно в центре, была сложная. Проехать было невозможно не только из-за вечернего «час пика», но и воды, которая заполонила все магистрали.

Так, заторы наблюдались на улицах Интернациональной, Герцена, Гагарина, Орджоникидзе, Красном Пути, Лукашевича, Мира, Богдана Хмельницкого, Кирова и другим магистралям города.

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