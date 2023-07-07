ГИБДД: В центре Омска стало меньше пробок и аварий с автобусами

- В Омске количество ДТП на центральных магистралях с участием автобусов снижается. За 7 дней аварий с пострадавшими пассажирами не зарегистрировано, при этом значительно снижено количество заявок на ДТП с материальным ущербом. Заторов и нарушений правил дорожного движения в городе тоже становится меньше. Даже пешеходы стали меньше бегать через дорогу в неположенных местах в центре, - рассказал заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Омску Илья Троян.

Напомним, что с 1 июля для 18 маршрутов дептранс исключил движение по участку проспект Карла Маркса – улица Гагарина – улица Интернациональная, предложив альтернативные варианты проезда, в том числе по улицам Жукова, Фрунзе и Булатова.

- Ситуация живая, она динамично меняется, — отметил сегодня на встрече с журналистами вице-мэр Владимир Куприянов. – Я бы хотел сконцентрировать внимание на некоторых фактах. За эту неделю неоднократно, в том числе в СМИ и пабликах в соцсетях, встречал мнение о том, что мы не готовились к внедрению новой маршрутной сети. Это не так. Изменения в маршрутной сети мы анонсировали около двух лет назад. После этого началась подготовка к этому процессу.

О грядущих изменениях предупредили и частных перевозчиков. Тогда же каждый предприниматель, обслуживающий маршрут автобусами малого класса мог выбрать самостоятельно: либо перейти на средний класс транспортных средств и остаться на неизменных маршрутах, либо перейти на альтернативную схему движения с тем же подвижным составом.

- Есть частные перевозчики, которые выбрали первый путь — приобрели транспортные средства среднего класса и остались работать не неизмененных маршрутах, которые проходят по проспекту Карла Маркса и улице Гагарина, — добавил Куприянов.

Сейчас в самом центре города осталось 33 маршрута, которые обслуживают муниципальные автобусы, троллейбусы и частные перевозчики на автобусах среднего класса. При этом в администрации продолжают анализ востребованности маршрутов на новых схемах движения. По данным дептранса, на 14 из 18 пассажиропоток стабилен и даже немного увеличился, на 5 наблюдается спад. Скорее всего, предстоят корректировки.

Также омичи жаловались на заторы в часы пик по Фрунзе, Булатова, Жукова и Маяковского. Ситуацию тоже проанализировали и принячли решение откорректировать работу светофоров.

- Принято решение о корректировке 3 светофоров, подговлено техзадание для Транссигнала. Коректировки будут выполнены на следующей неделе на перекрестках Маркса-Масленникова, Маркса-Маяковского, Маяковского-Жукова. Больше транспорта смогут поворачивать с Маяковского на Маркса налево у транспортного института, - подчеркнул директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец. Глава дептранса уточнил, что для анализа используются данные навигационной системы ГЛОНАСС, которой оборудован весь подвижной состав.

А к 31 августа для пассажиров обустроят новые остановочные пункты. На остановках «Улица Тарская» по улице Фрунзе и «Улица Тарская» по улице Булатова установят навесы, на остановке «Улица Жукова» по Маршала Жукова в направлении улицы 10 лет Октября, а также вблизи ТЦ «Флагман» по улице Фрунзе запланирована установка павильонов ожидания.

Мониторинг продолжается. Так за последние три дня было совершено 18 контрольных поездок, которые дают полное описание ситуации о времени передвижения и наполняемости текущего подвижного состава.

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