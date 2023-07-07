Полярное сияние будет видно всем загородным жителям Омской области 7 июля

Фото: Милена Пономарева

Сегодня, 7 июля, с 22:00 жители районов Омской области смогут увидеть полярное сияние. Об этом сообщили астрономы в группе «Полярные сияния в Омске».

Чтобы стать очевидцем редчайшего природного явления, специалисты рекомендуют уехать от областного центра как минимум на 100 км.

- Ожидаем прибытие выброса корональной массы 7 июля. И с 22:00 вечера можно наблюдать полярные сияния, - уточняют астрономы.

К слову, полярные сияния появляются при взаимодействии с магнитным полем Земли солнечного ветра, который усиливается при максимальной солнечной активности.

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