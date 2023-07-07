Авторский надзор будет следить за ремонтом Ленинградского моста в Омске

Фото: пресс-служба администрации города Омска

За ремонтом Ленинградского моста в Омске будет следить авторский надзор. По итогам электронного аукциона победителем назван ООО «Технадзор».

Компания за 1,6 млн рублей обязалась следить за ходом работ, которые ведет подрядчик ООО «СтройТраст».

Специалистам предстоит выборочно проверять, соответствуют ли производимые строительные и монтажные работы проектной и рабочей документации и требованиям строительных правил и норм, а также контролировать работу строителей на предмет качества и соблюдения технологии производства.

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