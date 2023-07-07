К 2024 году в Омске создадут центр разработки беспилотников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в Омской области планируют создать научный центр по разработке беспилотных авиационных систем.

- Будем выпускать легкие самолеты и учебные тренажеры вместе с индустриальными и финансовыми партнерами, а также ведущими вузами.

За реализацию проекта взялся Омский государственный технический университет совместно с Омским государственным аграрным университетом. В дальнейшем партнерами станут Омский НОЦ, СибАДИ и промпредприятия.

В ОмГАУ уже сейчас ведется разработка программного обеспечения для беспилотников, в ОмГТУ можно повысить квалификацию по авиа- и ракетостроению, а на базе Омского авиационного колледжа имени Жуковского можно стать оператором беспилотных авиасистем.

- Проект начнем реализовывать в следующем году по поручению. У региона есть все возможности, чтобы создавать беспилотники и готовить специалистов для данной сферы, - подвел черту Хоценко.

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