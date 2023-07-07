Сергей Белых уходит с поста гендиректора омского «Авангарда»

Фото: КХЛ

С поста гендиректора омского «Авангарда» уходит Сергей Белых. Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Он проработал в должности руководителя 4 года, а с 1 августа переходит на новую должность в футбольный «Спартак».

– За эти годы в клубе собрана исключительно классная команда профессионалов, которые решают задачи любой сложности и обеспечат «Авангарду» долгосрочное качественное развитие. Мосты ни в коем случае не сжигаю – нахожусь в плотном контакте с новым председателем совета директоров, помогу по всем направлениям своему преемнику, – заявил Белых.

Нового гендиректора «Авангарда» в клубе пообещали представить в ближайшее время.

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