Юля Чичерина и «Ума Турман» выступят в Омске 15 июля на «Зеленом острове»

Фото: минспорта Омской области
15 июля на «Зеленом острове» выступят Юля Чичерина и «Ума Турман». Об этом сообщает региональный минспорта.
В следующее воскресенье в парке запланирован фестиваль «Время побеждать», который посвящен 100-летию образования физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Вход на спортивный праздник будет свободным.
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