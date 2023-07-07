ООО «СПК «Дорстрой» достроит проблемный дом в Омске на улице Кирова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблемный дом в Омске на улице Кирова достроит ООО «СПК «Дорстрой» Рафаела Авеяна. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Речь идет о 16-этажке с 90% готовностью, расположенной в районе дома №68 по 1-й Железнодорожной, неподалеку от улиц 10-я Рабочая и Кирова. Подрядчик готов достроить объект за 250 млн рублей при начальной максимальной цене 267,2 млн.

Отмечается, что за последующие восемь месяцев подрядчик обязан подготовить к сдаче 270 квартир совокупной площадью свыше 11,9 тысячи квадратов.

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