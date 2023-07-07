В Омске камеры, установленные возле санитарных площадок, фиксируют факты незаконного сброса мусора

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Городские власти продолжают бороться с омичами, которые не соблюдают экологическое законодательство. В Омске за правильным выбросом мусора следят через камеры, установленные близ площадок накопления ТКО.

Один из примеров: кадры с видеоустройства, установленного на пересечении улиц 27-я Северная и 7-я Амурская. Там попался водитель легкового автомобиля. Он незаконно оставил крупногабаритный мусор рядом с контейнерами.

- Из-за подобных действий омичей вокруг санплощадки, на которой установлены баки для сбора только твердых коммунальных отходов, образовалась свалка, куда горожане незаконно свозят строительный мусор, складируют растительно – древесные отходы и прочее, - уточнили в мэрии.

Материалы были направлены в региональное минприроды, которое завело административное дело. Теперь омич заплатит штраф – 10 тысяч рублей.

Напомним, что за неправильный выброс мусора грозит штраф до 30 тысяч рублей. Для законной утилизации строительного, крупногабаритного или других видов отходов необходимо заключать договор с управляющей компанией или региональным оператором.

Предпринимателям, которые вывозят мусор граждан на коммерческой основе, также необходимо заключить договор с регоператором «Магнит». Максимальный штраф для юридических лиц за незаконную утилизацию отходов – 100 тысяч рублей и возможная конфискация транспортного средства.

К слову, рейды на выявление фактов незаконной утилизации отходов специалисты департамента контроля проводят ежедневно.

Справка

Площадки накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) предназначены только для их складирования. К ТКО относятся отходы, которые производятся в процессе жизнедеятельности человека внутри помещений в жилом доме и аналогичные отходы у юридических лиц.

Иные отходы производства и потребления, например: автомобильные шины, строительные, растительно-древесные, медицинские, биологические, ртутные и прочие отходы 1 и 2 класса опасности складировать на площадках ТКО, а также на муниципальных или неразграниченных территориях категорически запрещено.

Размер крупногабаритных отходов, например, мебели или бытовой техники, не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Их можно оставлять в бункерах, расположенных на контейнерных площадках, либо на специальных местах для складирования именно КГО.

Строительные отходы, образованные при ремонте жилых помещений (кирпичи, бетон, обрезки труб и другое) не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Вывоз осуществляется путем заключения договора со специализированной организацией (например, договор с региональным оператором ООО «Магнит» и др.).

Ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы. Граждане могут сдавать ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы в управляющую организацию, обслуживающую многоквартирный дом.

Растительно-древесные отходы (ветки деревьев, кустарников, сухие растения, листва) также не являются ТКО и не подлежат складированию на площадках накопления. Такой мусор можно оставлять только на заранее определенном месте с учетом предложений управляющей организации в границах придомовой территории. Для вывоза растительно-древесных отходов с территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе после проведения субботника, УК, на обслуживании которых находятся данные дома, необходимо заключать договор с региональным оператором. В секторе индивидуальной жилой застройки за это отвечает БУ г. Омска «УДХБ».

Что касается биологических отходов. Категорически запрещается их захоронение в землю, вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. В соответствии Правилами перемещение биологических отходов к местам их хранения, переработки или утилизации должно осуществляться в закрытых емкостях, оснащенных крышками или другими средствами защиты, конструкция которых не допускает их самопроизвольного открывания, в одноразовых полиэтиленовых или пластиковых пакетах, устойчивых к прокалыванию. При этом вывоз и захоронение такого типа отходов ведется специальными службами.

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