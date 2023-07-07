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НовостиОбщество7 июля 2023 6:00

В Омске камеры, установленные возле санитарных площадок, фиксируют факты незаконного сброса мусора

По всем нарушениям проводится проверка
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото6 скриншот видео из соцсетей

Фото6 скриншот видео из соцсетей

Городские власти продолжают бороться с омичами, которые не соблюдают экологическое законодательство. В Омске за правильным выбросом мусора следят через камеры, установленные близ площадок накопления ТКО.

Один из примеров: кадры с видеоустройства, установленного на пересечении улиц 27-я Северная и 7-я Амурская. Там попался водитель легкового автомобиля. Он незаконно оставил крупногабаритный мусор рядом с контейнерами.

- Из-за подобных действий омичей вокруг санплощадки, на которой установлены баки для сбора только твердых коммунальных отходов, образовалась свалка, куда горожане незаконно свозят строительный мусор, складируют растительно – древесные отходы и прочее, - уточнили в мэрии.

Материалы были направлены в региональное минприроды, которое завело административное дело. Теперь омич заплатит штраф – 10 тысяч рублей.

Напомним, что за неправильный выброс мусора грозит штраф до 30 тысяч рублей. Для законной утилизации строительного, крупногабаритного или других видов отходов необходимо заключать договор с управляющей компанией или региональным оператором.

Предпринимателям, которые вывозят мусор граждан на коммерческой основе, также необходимо заключить договор с регоператором «Магнит». Максимальный штраф для юридических лиц за незаконную утилизацию отходов – 100 тысяч рублей и возможная конфискация транспортного средства.

К слову, рейды на выявление фактов незаконной утилизации отходов специалисты департамента контроля проводят ежедневно.

Справка

Площадки накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) предназначены только для их складирования. К ТКО относятся отходы, которые производятся в процессе жизнедеятельности человека внутри помещений в жилом доме и аналогичные отходы у юридических лиц.

Иные отходы производства и потребления, например: автомобильные шины, строительные, растительно-древесные, медицинские, биологические, ртутные и прочие отходы 1 и 2 класса опасности складировать на площадках ТКО, а также на муниципальных или неразграниченных территориях категорически запрещено.

Размер крупногабаритных отходов, например, мебели или бытовой техники, не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Их можно оставлять в бункерах, расположенных на контейнерных площадках, либо на специальных местах для складирования именно КГО.

Строительные отходы, образованные при ремонте жилых помещений (кирпичи, бетон, обрезки труб и другое) не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Вывоз осуществляется путем заключения договора со специализированной организацией (например, договор с региональным оператором ООО «Магнит» и др.).

Ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы. Граждане могут сдавать ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы в управляющую организацию, обслуживающую многоквартирный дом.

Растительно-древесные отходы (ветки деревьев, кустарников, сухие растения, листва) также не являются ТКО и не подлежат складированию на площадках накопления. Такой мусор можно оставлять только на заранее определенном месте с учетом предложений управляющей организации в границах придомовой территории. Для вывоза растительно-древесных отходов с территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе после проведения субботника, УК, на обслуживании которых находятся данные дома, необходимо заключать договор с региональным оператором. В секторе индивидуальной жилой застройки за это отвечает БУ г. Омска «УДХБ».

Что касается биологических отходов. Категорически запрещается их захоронение в землю, вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. В соответствии Правилами перемещение биологических отходов к местам их хранения, переработки или утилизации должно осуществляться в закрытых емкостях, оснащенных крышками или другими средствами защиты, конструкция которых не допускает их самопроизвольного открывания, в одноразовых полиэтиленовых или пластиковых пакетах, устойчивых к прокалыванию. При этом вывоз и захоронение такого типа отходов ведется специальными службами.

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