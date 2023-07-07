На выборы председателя Заксобрания Омской области от единороссов пойдет Александр Артемов

Фото: соцсети Александра Артемова

«Единая Россия» выдвинула кандидата в председатели Заксобрания Омской области. На выборы от партии пойдет зампредседателя Заксобрания, лидер фракции в региональном парламенте Александр Артемов. Его кандидатуру на конференции регионального отделения партии поддержали большинство делегатов. Соперником Артемова был депутат Заксобрания Игорь Веретено.

Александр Артемов поделмлся, с каким планами идет на выборы председателя регионального парламента.

— Нужно сохранять и преумножать те традиции, которые были заложены нашим многолетним лидером Владимиром Алексеевичем Варнавским. Также необходимо более тщательно работать с наказами избирателей, в связке с губернатором, органами исполнительной власти. Речь о депутатском контроле, который позволит подсказывать, на что нужно обратить внимание. Не должно быть такого, чтобы кто-то перетягивал одеяло на себя, мы ветви одного дерева – государства. Кроме того, нужно активнее работать со средствами массовой информации, в социальных сетях, — рассказал Артемов.

Напомним, выборы председателя пройдут 13 июля на заседании Заксобрания Омской области.

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