В центре Омска в очередной раз резко перестали работать светофоры

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Сегодня днем, 7 июля, в центре Омска вновь перестали работать светофоры. Из-за неработающих светофоров движение затруднено на перекрестке улиц Герцена и Интернациональной.

На момент написания материала светофоры по-прежнему не работают. Причина отключения неизвестна. В ближайшее время на место должны выехать специалисты «Транссигнала», которые должны восстановить работу светофорных объектов.

Напомним, в прошлую пятницу светофоры перестали работать сразу на нескольких магистралях — на улице Жукова, Масленникова, Маяковского, проспекте Карла Маркса и Ленинградской площади.

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